В «Векторе» оценили новый способ заражения COVID-19

Так, согласно публикации в Cell Reports, американские ученые пришли к выводу, что одна из новых мутаций COVID-19 существенно изменила механику заражения. Если большинство штаммов вируса, чтобы попасть в клетку, должны зацепиться за ангиотензинпревращающий фермент 2 с помощью спайкового белка, то мутировавший вирус в этом посреднике не нуждается.

Однако Александр Семенов отметил, что на самом деле в исследовании не приводится доказательств того, что подобная мутация окажется более живучей, а заражение более активным. Кроме того, по его словам, в работе нет подтверждений того, что вакцины не справляются с этим штаммом. На сегдняший день, наоборот, доказано, что вакцины нейтрализуют альфа, бета, гамма и дельта-штаммы.