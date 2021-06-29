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В «Векторе» оценили новый способ заражения COVID-19

Диана Товсепова
2 часа назад
Результаты исследования американских ученых о новой мутации коронавируса оценил руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Об этом он рассказал РИА Новости.
В «Векторе» оценили новый способ заражения COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, согласно публикации в Cell Reports, американские ученые пришли к выводу, что одна из новых мутаций COVID-19 существенно изменила механику заражения. Если большинство штаммов вируса, чтобы попасть в клетку, должны зацепиться за ангиотензинпревращающий фермент 2 с помощью спайкового белка, то мутировавший вирус в этом посреднике не нуждается.
Однако Александр Семенов отметил, что на самом деле в исследовании не приводится доказательств того, что подобная мутация окажется более живучей, а заражение более активным. Кроме того, по его словам, в работе нет подтверждений того, что вакцины не справляются с этим штаммом. На сегдняший день, наоборот, доказано, что вакцины нейтрализуют альфа, бета, гамма и дельта-штаммы.
Эксперт «Вектора» также не убежден в том, что новый вариант коронавируса будет проникать в клетку другими путями. Сократить риски распространения этой мутации можно, по словам эксперта, с помощью вакцинации.
Ранее "Рамблер" сообщал о популярных мифах о вакцинации.
Коронавирус,Александр Семенов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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