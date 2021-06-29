Короновирус начал по-новому заражать людей

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США опубликовали статью в журнале Cell Reports, в которой рассказали о способности коронавируса SARS-CoV-2 находить альтернативные способы заражения клеток человека. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе испытаний различных раковых клеток легких и верхних дыхательных путей с разными уровнями экспрессии ACE2 на восприимчивость к коронавирусу SARS-CoV-2 ученые обнаружили, что клетки аденокарциномы человека H522, у которых ACE2 отсутствует, восприимчивы к мутантной форме коронавируса. Для проникновения в клетку SARS-CoV-2 обычно использует стандартный шиповый белок S, взаимодействующий с ACE2. Но в данном случае у мутантной формы вируса S-белок изменен (эта новая мутация обозначается как вариант E484D S). Классический дикий тип коронавируса не способен заражать клетки H522.

Что примечательно, коронавирус E484D S остается восприимчивым к антителам в сыворотке крови вакцинированных пациентов. А вот сыворотка крови переболевших людей оказалась менее эффективной. Ученым удалось обнаружить, что мутантный S-белок остается неизвестным, инфекция блокируется, если у клетки наблюдается дефицит гепарансульфатов — белков с полисахаридными остатками, которые находятся вблизи клеточной мембраны и, скорее всего, связаны с неизвестным рецептором.