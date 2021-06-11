Названы симптомы, преследующие переболевших COVID

"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Danish Siddiqui / Reuters

Второй месяц Индия переживает очередную, крайне тяжелую волну коронавируса. Стремительный рост заболеваемости фактически обрушил систему здравоохранения, люди умирали на порогах больниц, а крематории не справлялись с потоком тел.

Роспотребнадзоре предложили отменить обязательную сдачу двух ПЦР-тестов на коронавирус для переболевших или вакцинированных россиян при въезде на родину.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новом симптоме, с которым сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Они жалуются на онемение конечностей.

Ученые Клиники Кливленда в США обнаружили механизм, с помощью которого новая коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга человека.