Названы симптомы, преследующие переболевших COVID

"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Danish Siddiqui / Reuters
Второй месяц Индия переживает очередную, крайне тяжелую волну коронавируса. Стремительный рост заболеваемости фактически обрушил систему здравоохранения, люди умирали на порогах больниц, а крематории не справлялись с потоком тел.
В Роспотребнадзоре
предложили отменить обязательную сдачу двух ПЦР-тестов на коронавирус для переболевших или вакцинированных россиян при въезде на родину.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новом симптоме, с которым сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Они жалуются на онемение конечностей.
Ученые Клиники Кливленда в США обнаружили механизм, с помощью которого новая коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга человека.
В городе Бирмингем, расположенном в Англии, сотрудница больницы обокрала пенсионерку, умершую от COVID. На эти деньги женщина купила чипсы, за что отправилась под суд.