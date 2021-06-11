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Хроники коронавируса: главные новости за 11 июня

Мария Грибова
3 часа назад
"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Названы симптомы, преследующие переболевших COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Всюду царят смерть, безумие и хаос"

Danish Siddiqui / Reuters
Второй месяц Индия переживает очередную, крайне тяжелую волну коронавируса. Стремительный рост заболеваемости фактически обрушил систему здравоохранения, люди умирали на порогах больниц, а крематории не справлялись с потоком тел.

В Роспотребнадзоре предложили отменить ПЦР-тесты

В Роспотребнадзоре предложили отменить обязательную сдачу двух ПЦР-тестов на коронавирус для переболевших или вакцинированных россиян при въезде на родину.

Врач назвала симптомы, преследующие переболевших COVID

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новом симптоме, с которым сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Они жалуются на онемение конечностей.

Ученые: COVID-19 может привести к потери памяти

Ученые Клиники Кливленда в США обнаружили механизм, с помощью которого новая коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга человека.

Санитарка обокрала умершую от COVID и купила чипсы

В городе Бирмингем, расположенном в Англии, сотрудница больницы обокрала пенсионерку, умершую от COVID. На эти деньги женщина купила чипсы, за что отправилась под суд.
Коронавирус,Роспотребнадзор,Reuters,РИА Новости,
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