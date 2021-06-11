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В Роспотребнадзоре предложили отменить ПЦР-тесты для ряда россиян

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
В Роспотребнадзоре предложили отменить обязательную сдачу двух ПЦР-тестов на коронавирус для переболевших или вакцинированных россиян при въезде на родину. Об этом сообщается в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, передает ТАСС.
В Роспотребнадзоре предложили отменить ПЦР-тесты
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно документу, с которым можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов, если гражданин России полностью прошел курс вакцинации от COVID-19 или перенес болезнь, из-за чего в его организме образовались антитела, двукратное лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР-тестов не потребуется при въезде в Россию.
Однако данная процедура будет работать только в отношении тех россиян, медицинские данные о которых будут размещены в ЕПГУ (Едином портале государственных услуг). Это касается «информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», отмечается в документе.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы.
Коронавирус,Татьяна Голикова,Ассоциация туроператоров России,Роспотребнадзор,
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