Ученые: COVID-19 может привести к потери памяти

Ученые Клиники Кливленда в США обнаружили механизм, с помощью которого новая коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга человека. Об этом говорится в сообщении медицинского центра.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ученые с помощью искусственного интеллекта изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19, измерив близость между генами и белками таких пациентов. Они также исследовали генетические факторы, которые позволили SARS-COV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.

Так, специалисты нашли тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с рядом неврологических заболеваний, главным образом с болезнью Альцгеймера, указывая на моменты, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера".

Ученые проанализировали потенциальные ассоциации между коронавирусом и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые указывают на болезнь Альцгеймера, и выяснил, что инфекция SARS-CoV-2 достаточно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.