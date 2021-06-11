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Ученые узнали, что коронавирус может привести к потери памяти

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад
Ученые Клиники Кливленда в США обнаружили механизм, с помощью которого новая коронавирусная инфекция может оказывать длительное воздействие на функцию мозга человека. Об этом говорится в сообщении медицинского центра.
Ученые: COVID-19 может привести к потери памяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Ученые с помощью искусственного интеллекта изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19, измерив близость между генами и белками таких пациентов. Они также исследовали генетические факторы, которые позволили SARS-COV-2 инфицировать ткани и клетки мозга.
Так, специалисты нашли тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с рядом неврологических заболеваний, главным образом с болезнью Альцгеймера, указывая на моменты, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера".
Ученые проанализировали потенциальные ассоциации между коронавирусом и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые указывают на болезнь Альцгеймера, и выяснил, что инфекция SARS-CoV-2 достаточно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.
Это говорит о том, что коронавирус может влиять на несколько генов или путей, приводящих к нейровоспалению и повреждению микрососудов мозга, а это в свою очередь может стать причиной появления когнитивных нарушений, подобных болезни Альцгеймера.
Коронавирус,
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