Санитарка обокрала умершую от COVID и купила чипсы

В городе Бирмингем, расположенном в Англии, сотрудница больницы обокрала пенсионерку, умершую от COVID. На эти деньги женщина купила чипсы, за что отправилась под суд. Об этом сообщает The Sun.

Все случилось 24 января 2021 года. Санитарка Айеша Башарат нашла карточку 83-летней женщины, умершей от COVID. Сотрудница больницы забрала карту и отправилась к вендинговому автомату, чтобы купить чипсы и другие снеки. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Общая сумма покупок составила 1 фунт стерлингов (101 рубль).

Позже Башарат снова вернулась в автомату и потратила еще один фунт. Позднее она снова пыталась воспользоваться карточкой пациентки, но ее уже заблокировали. Девушку арестовала полиция.