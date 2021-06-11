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Санитарка обокрала умершую от COVID и купила чипсы

Елизавета Назарова
29 минут назад
В городе Бирмингем, расположенном в Англии, сотрудница больницы обокрала пенсионерку, умершую от COVID. На эти деньги женщина купила чипсы, за что отправилась под суд. Об этом сообщает The Sun.
Санитарка обокрала умершую от COVID и купила чипсы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Все случилось 24 января 2021 года. Санитарка Айеша Башарат нашла карточку 83-летней женщины, умершей от COVID. Сотрудница больницы забрала карту и отправилась к вендинговому автомату, чтобы купить чипсы и другие снеки. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Общая сумма покупок составила 1 фунт стерлингов (101 рубль).
Позже Башарат снова вернулась в автомату и потратила еще один фунт. Позднее она снова пыталась воспользоваться карточкой пациентки, но ее уже заблокировали. Девушку арестовала полиция.
Санитарка уверяла, что просто перепутала карту женщины со своей, так как нашла ее на полу в больничной палате. Следствие установило, что карты были разных цветов, поэтому перепутать их невозможно. Суд приговорил санитарку к пяти месяцам лишения свободы условно.
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