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Врач назвала еще один симптомы, преследующие переболевших COVID

Елизавета Назарова
3 часа назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новом симптоме, с которым сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Они жалуются на онемение конечностей. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач назвала симптомы, преследующие переболевших COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Еще один симптом оказался довольно редким — с ним сталкивается менее 8% пациентов.
"На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов", — заявила Пшеничная.
Она добавила, что онемение может быть связано с тем, что в острый период болезни нервным волокнам не хватало питания. Такой симптом также появляется у людей с сопутствующими заболеваниями, например диабетом.
Более частым симптомом Пшеничная назвала проблемы со слухом. У 18-23% людей наблюдается заложенность ушей, которая может привести к снижению слуха.
При этом Пшеничная отметила, что эта проблема решаема. Она заявила, что точно неизвестно, почему появляется этот симптом, но он может быть связан с приемом некоторых лекарств и тяжелым течением болезни.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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