Врач назвала симптомы, преследующие переболевших COVID

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о новом симптоме, с которым сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Они жалуются на онемение конечностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще один симптом оказался довольно редким — с ним сталкивается менее 8% пациентов.

"На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов", — заявила Пшеничная.

Она добавила, что онемение может быть связано с тем, что в острый период болезни нервным волокнам не хватало питания. Такой симптом также появляется у людей с сопутствующими заболеваниями, например диабетом.

Более частым симптомом Пшеничная назвала проблемы со слухом. У 18-23% людей наблюдается заложенность ушей, которая может привести к снижению слуха.