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Хроники коронавируса: главные новости за 29 мая

Стелла Шмель
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: обнаружен новый штамм COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса

Он обладает способностью очень быстро передаваться от человека к человеку. О новом гибридном штамме коронавируса сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.
Известно, что мутировавший штамм с высокой скоростью распространяется в воздухе, крайне быстро передается от человека к человеку и обладает признаками индийского и британского вируса.

Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Как рассказал британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, анализируя образец коронавируса в попытке создать вакцину были обнаружены "уникальные отпечатки пальцев". Что свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории, но факт этого было решено скрыть и убедить всех, что SARS-CoV-2 появился естественным образом, а переносчиками стали летучие мыши.

Кейт Миддлтон привилась от коронавируса

Lenta.ru
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала первую прививку от коронавируса. Она сообщила о вакцинации в Twitter-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.
Герцогине ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки.

Вирусолог заявил, что коронавирус уже «хорошо изучен и понятен» ученым

Осталось найти ответы на вопросы о характере течения COVID-19 у разных людей и понять, почему некоторые переносят болезнь в бессимптомной форме, а кто-то нуждается в помощи врачей.
Молекулярно-биологические особенности SARS-CoV-2 проанализированы, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

Врачи оценили риски при вакцинации беременных от коронавируса

"Слово и дело"
Прививать женщин, собирающихся родить ребенка, по мнению заведующей лабораторией "Хадасса Москва" Любови Станкевич, нужно планово — на этапах подготовки к беременности. Вакцинация беременных, как отметила врач, должна быть "экстренной мерой в особых обстоятельствах".
Коронавирус,Алексей Аграновский,принц Уильям,Кейт Миддлтон,МГУ,Радиостанция "Говорит Москва",РИА Новости,Lenta.ru,
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