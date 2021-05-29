Хроники коронавируса: обнаружен новый штамм COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Он обладает способностью очень быстро передаваться от человека к человеку. О новом гибридном штамме коронавируса сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.

Известно, что мутировавший штамм с высокой скоростью распространяется в воздухе, крайне быстро передается от человека к человеку и обладает признаками индийского и британского вируса.

Как рассказал британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, анализируя образец коронавируса в попытке создать вакцину были обнаружены "уникальные отпечатки пальцев". Что свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории, но факт этого было решено скрыть и убедить всех, что SARS-CoV-2 появился естественным образом, а переносчиками стали летучие мыши.

Lenta.ru

Герцогине ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки.

Осталось найти ответы на вопросы о характере течения COVID-19 у разных людей и понять, почему некоторые переносят болезнь в бессимптомной форме, а кто-то нуждается в помощи врачей.

"Слово и дело"