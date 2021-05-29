Хроники коронавируса: обнаружен новый штамм COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Он обладает способностью очень быстро передаваться от человека к человеку. О новом гибридном штамме коронавируса сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.
Известно, что мутировавший штамм с высокой скоростью распространяется в воздухе, крайне быстро передается от человека к человеку и обладает признаками индийского и британского вируса.
Как рассказал британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, анализируя образец коронавируса в попытке создать вакцину были обнаружены "уникальные отпечатки пальцев". Что свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории, но факт этого было решено скрыть и убедить всех, что SARS-CoV-2 появился естественным образом, а переносчиками стали летучие мыши.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон
сделала первую прививку от коронавируса. Она сообщила о вакцинации в Twitter-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.
Герцогине ввели первую дозу препарата 28 мая в лондонском музее науки.
Осталось найти ответы на вопросы о характере течения COVID-19 у разных людей и понять, почему некоторые переносят болезнь в бессимптомной форме, а кто-то нуждается в помощи врачей.
Прививать женщин, собирающихся родить ребенка, по мнению заведующей лабораторией "Хадасса Москва" Любови Станкевич, нужно планово — на этапах подготовки к беременности. Вакцинация беременных, как отметила врач, должна быть "экстренной мерой в особых обстоятельствах".