Вирусолог заявил, что коронавирус уже «хорошо изучен и понятен» ученым

«Понятен. Хорошо изучен, и началось это, ещё когда появился вирус атипичной пневмонии, а через несколько лет появился вирус ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS). Вот тогда были выделены большие средства, и коронавирусы начали изучать очень пристально. Вирус этот очень капитально изучен, тут я никаких проблем не вижу, загадок нет. Загадки скорее не молекулярно-биологические, а эпидемиологические, терапевтические: почему такая инфекция у одних людей, других, почему настолько парадоксальное течение. Это всё предстоит выяснить. С точки зрения структуры, экспрессии генома, молекулярно-биологических вещей очень хорошо он изучен».
«Я читал, что при работе с коронавирусами в Ухани был примерно такой уровень защиты, как в стоматологическом кабинете: не очень высокий. Там есть несколько уровней защиты, и вот сейчас там какой-то очень высокий уровень установили, а вот когда эта работа начиналась, там всё это было не так строго. Это, конечно, нехорошо. Это должно контролироваться, если возможен международный контроль, было бы замечательно. Имейте в виду, всегда, даже если работают в космонавтских костюмах люди, то они всегда сдвинут маску, чтоб почесать нос, выйти покурить. Человеческий фактор никто не отменял. Любая работа в этих мощных костюмах защиты — она в три раза медленнее и крайне дискомфортна. Я не утверждаю, что это сделали в Ухани [распространили вирус — прим. ГМ], я не утверждаю, но люди стремятся правила не соблюдать».