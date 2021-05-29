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Вирусолог заявил, что коронавирус уже «хорошо изучен и понятен» ученым

Говорит Москва
2 часа назад
Осталось найти ответы на вопросы о характере течения COVID-19 у разных людей и понять, почему некоторые переносят болезнь в бессимптомной форме, а кто-то нуждается в помощи врачей.
Вирусолог заявил, что коронавирус уже «хорошо изучен и понятен» ученым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Молекулярно-биологические особенности SARS-CoV-2 проанализированы, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.
«Понятен. Хорошо изучен, и началось это, ещё когда появился вирус атипичной пневмонии, а через несколько лет появился вирус ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS). Вот тогда были выделены большие средства, и коронавирусы начали изучать очень пристально. Вирус этот очень капитально изучен, тут я никаких проблем не вижу, загадок нет. Загадки скорее не молекулярно-биологические, а эпидемиологические, терапевтические: почему такая инфекция у одних людей, других, почему настолько парадоксальное течение. Это всё предстоит выяснить. С точки зрения структуры, экспрессии генома, молекулярно-биологических вещей очень хорошо он изучен».
Аграновский предположил, что учёные в лаборатории Ухани, которые могли работать с коронавирусами, пренебрегали средствами индивидуальной защиты, и в утечке возбудителя повинен человеческий фактор.
«Я читал, что при работе с коронавирусами в Ухани был примерно такой уровень защиты, как в стоматологическом кабинете: не очень высокий. Там есть несколько уровней защиты, и вот сейчас там какой-то очень высокий уровень установили, а вот когда эта работа начиналась, там всё это было не так строго. Это, конечно, нехорошо. Это должно контролироваться, если возможен международный контроль, было бы замечательно. Имейте в виду, всегда, даже если работают в космонавтских костюмах люди, то они всегда сдвинут маску, чтоб почесать нос, выйти покурить. Человеческий фактор никто не отменял. Любая работа в этих мощных костюмах защиты — она в три раза медленнее и крайне дискомфортна. Я не утверждаю, что это сделали в Ухани [распространили вирус — прим. ГМ], я не утверждаю, но люди стремятся правила не соблюдать».
Ранее вирусолог раскритиковал ВОЗ за политизированность в оценке происхождения коронавируса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения совершают множество «ритуальных телодвижений» и стараются «не раздувать» международный скандал.
Коронавирус,Алексей Аграновский,ВОЗ,МГУ,Радиостанция "Говорит Москва",
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