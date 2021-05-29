Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса

Он обладает способностью очень быстро передаваться от человека к человеку. О новом гибридном штамме коронавируса сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Известно, что мутировавший штамм с высокой скоростью распространяется в воздухе, крайне быстро передается от человека к человеку и обладает признаками индийского и британского вируса.