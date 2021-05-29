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Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса

Александра Нечаева
2 часа назад
Он обладает способностью очень быстро передаваться от человека к человеку. О новом гибридном штамме коронавируса сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.
Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса
Фото: DepositphotosDepositphotos
Известно, что мутировавший штамм с высокой скоростью распространяется в воздухе, крайне быстро передается от человека к человеку и обладает признаками индийского и британского вируса.
Именно высокая скорость распространения нового штамма вкупе с коротким инфекционным циклом, по мнению министра здравоохранения Вьетнама, стала причиной быстрого роста заболеваемости в стране.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новые штаммы COVID-19 признали смертоноснее старых.
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