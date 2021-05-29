Ученые: COVID-19 появился в лаборатории

Как рассказал британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, анализируя образец коронавируса в попытке создать вакцину были обнаружены "уникальные отпечатки пальцев". Что свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории, но факт этого было решено скрыть и убедить всех, что SARS-CoV-2 появился естественным образом, а переносчиками стали летучие мыши. Ученые же заявляют, что на самом деле коронавирус не имеет прямого естественного предка. А доказательства того, что вирус был создан в лаборатории, были у Соренсена и Далглейша и ранее, но мировое сообщество не принимало их точку зрения в расчет.