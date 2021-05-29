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Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад
Ученые считают, что вирус SARS-CoV-2 вышел из лаборатории. Об этом заявили исследователи из Великобритании и Норвегии, доказательства публикует издание Daily Mail.
Ученые: COVID-19 появился в лаборатории
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как рассказал британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, анализируя образец коронавируса в попытке создать вакцину были обнаружены "уникальные отпечатки пальцев". Что свидетельствует о том, что COVID-19 вышел из лаборатории, но факт этого было решено скрыть и убедить всех, что SARS-CoV-2 появился естественным образом, а переносчиками стали летучие мыши. Ученые же заявляют, что на самом деле коронавирус не имеет прямого естественного предка. А доказательства того, что вирус был создан в лаборатории, были у Соренсена и Далглейша и ранее, но мировое сообщество не принимало их точку зрения в расчет.
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