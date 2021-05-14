Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 14 мая

Александра Нечаева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: признана возможность утечки COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos

Эксперт высказался о глобальном иммунитете к COVID-19

RT на русском
Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов оценил ситуацию с глобальным иммунитетом к COVID-19.

Греция открыла границы для россиян

Depositphotos
В пятницу, 14 мая, Греция окончательно открыла границы. Теперь туристы не будут обязаны проходить карантин.

Ученые назвали способ предотвратить новую пандемию

Depositphotos
Международная группа ученых нашла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями.

Ученые признали возможность утечки COVID-19 из лаборатории

Depositphotos
Международная группа ученых признала две версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Мошенники предлагают россиянам привиться от COVID-19 на дому

Depositphotos
Мошенники под видом социальных работников ходят по квартирам москвичей и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому.
Коронавирус,Константин Северинов,РАН,RT на русском,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители