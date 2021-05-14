Хроники коронавируса: признана возможность утечки COVID-19

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Хроники коронавируса: главные новости за 14 мая
Александра Нечаева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Фото:
Depositphotos
Depositphotos
Эксперт высказался о глобальном иммунитете к COVID-19
RT на русском
Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики
Российской академии наук
, профессор Сколковского института науки и технологий
Константин Северинов
оценил ситуацию с глобальным иммунитетом к COVID-19.
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Греция открыла границы для россиян
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В пятницу, 14 мая, Греция окончательно открыла границы. Теперь туристы не будут обязаны проходить карантин.
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Ученые назвали способ предотвратить новую пандемию
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Международная группа ученых нашла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями.
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Ученые признали возможность утечки COVID-19 из лаборатории
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Международная группа ученых признала две версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Мошенники предлагают россиянам привиться от COVID-19 на дому
Depositphotos
Мошенники под видом социальных работников ходят по квартирам москвичей и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому.
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Коронавирус
,
Константин Северинов
,
РАН
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RT на русском
,
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