Хроники коронавируса: признана возможность утечки COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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В пятницу, 14 мая, Греция окончательно открыла границы. Теперь туристы не будут обязаны проходить карантин.

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Международная группа ученых нашла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями.

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Международная группа ученых признала две версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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