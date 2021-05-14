Ученые признали возможность утечки COVID-19 из лаборатории

Международная группа ученых признала, что две версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2. С одной стороны, вирус действительно мог перейти от животного к человеку. С другой, вирус мог быть создан лаборатории. Исследователи опубликовали письмо в журнале Science с призывом бросить все усилия на поиск причин.