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Ученые признали возможность утечки COVID-19 из лаборатории

Даня Виттиг
4 часа назад
Международная группа ученых признала, что две версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2. С одной стороны, вирус действительно мог перейти от животного к человеку. С другой, вирус мог быть создан лаборатории. Исследователи опубликовали письмо в журнале Science с призывом бросить все усилия на поиск причин.
Ученые признали возможность утечки COVID-19 из лаборатории
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В мае 2020 года Генеральная Ассамблея ООН предложила ВОЗ вместе с китайскими учеными выяснить причину вспышки SARS-CoV-2. Китайская сторона предоставила экспертам данные и образцы, на основе которых специалисты определили, что передача вируса от животного наиболее вероятно. Однако тщательно эту тему еще никто не исследовал.
По мнению ученых, необходимо учесть два возможных сценария и тщательно изучить их. А также они пояснили, что несмотря на широкое распространение антиазиатских настроений, многие китайские врачи, ученые и журналисты помогали собрать объективную информацию о вирусе.
Ранее "Рамблер" сообщал о вакцине, которая защищает от всех коронавирусов.
Коронавирус,ВОЗ,Генассамблея ООН,
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