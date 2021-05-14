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Эксперт оценил ситуацию с глобальным иммунитетом к COVID-19

RT на русскомиещё 2
19 часов назад
Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов оценил ситуацию с глобальным иммунитетом к COVID-19.
Эксперт высказался о глобальном иммунитете к COVID-19
Фото: RT на русскомRT на русском
«В зависимости от заболевания, коллективный иммунитет достигается, когда 70—80% населения становится устойчивым к инфекции»,
— заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, пандемия продолжается более года. Северинов считает, что, если инфекционный процесс предоставить самому себе, то понятно, что до достижения коллективного иммунитета будет очень далеко.
«С другой стороны, несмотря на то что серьезная прививочная кампания в мире началась только в 2021 году, сегодня использовано почти 1,5 млрд доз вакцины. Это означает, что около 0,5 млрд человек полностью вакцинированы, получили две дозы прививки и стали устойчивыми к вирусу на какое-то время»,
— отметил эксперт.
Он пояснил, что вакцинация идет гораздо быстрее инфекции, и скорость достижения коллективного иммунитета напрямую связана с эффективностью вакцинирования, причем не в какой-то отдельной стране, а во всем мире.
Ранее ФАН сообщало, что в Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.
Коронавирус,Константин Северинов,РАН,Парламентская газета,
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