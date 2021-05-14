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Ученые назвали способ предотвратить новую пандемию

Даня Виттиг
1 час назад
Международная группа ученых нашла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями. Об этом сообщает EurekAlert!.
Ученые назвали способ предотвратить новую пандемию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так как недавно ученые доказали, что вирус передается через аэрозоли, то есть по воздуху. Исследователи призывают международную организацию расширить рекомендации по качеству воздуха в помещениях.
Таким образом, мы сможем повторить опыт XIX века, когда в городах стали появляться усовершенствованные системы водоснабжения и централизованная канализация. В то время считали, что патогены находятся в крупных каплях. Однако уже в 1945 году Уильям Уэллс опроверг эту теорию.
По словам ученых, проектировать здания и вентиляцию необходимо с расчетом, чтобы снизить риск инфицирования людей в помещениях.
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