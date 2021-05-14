Ученые назвали способ предотвратить новую пандемию

Международная группа ученых нашла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями. Об этом сообщает EurekAlert!.

Так как недавно ученые доказали, что вирус передается через аэрозоли, то есть по воздуху. Исследователи призывают международную организацию расширить рекомендации по качеству воздуха в помещениях.

Таким образом, мы сможем повторить опыт XIX века, когда в городах стали появляться усовершенствованные системы водоснабжения и централизованная канализация. В то время считали, что патогены находятся в крупных каплях. Однако уже в 1945 году Уильям Уэллс опроверг эту теорию.