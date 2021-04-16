При какой минимальной температуре воздуха может выжить человек

За всю историю наблюдений за погодой самая низкая температура воздуха на нашей планете была отмечена в 1983 году на советской антарктической станции “Восток”. В тот день, 21 июля, столбик термометра опустился до отметки в -89,2°С. Может ли при такой температуре воздуха выжить человек и какое минимальное минусовое значение не погубит людей, рассказывает “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Сияние" Кадр из фильма "Сияние"

В Якутии, например, люди совершенно спокойно часами могут находиться на улице в -50°С. Разумеется, при этом они тепло и правильно одеты, а погода, как правило, стоит безветренная. А вот на станциях в Антарктиде морозы частенько сопровождаются сильным ветром, что делает пребывание полярников на воздухе отнюдь не приятным: приходится укрывать лицо специальными масками.

Если говорить о минимальных температурных значениях, которые может вынести человек, все очень индивидуально и зависит от многих факторов: состояния здоровья, одежды, в которую одет человек, но главное — от скорости ветра.