Мошенники предлагают россиянам привиться от COVID-19 на дому

Мошенники под видом социальных работников ходят по квартирам москвичей и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом собщает
РИА Новости.
"Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм", — рассказала москвичка Ирина.
О похожем случае сообщила еще одна жительница столицы: к ее маме приходили 1 мая.
"Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла", — рассказала Надежда.
Напоминаем, что прививку от COVID-19 можно сделать в больнице или в выездном пункте. С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи.
Однако для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время. Вакцинация от коронавируса проходит бесплатно.