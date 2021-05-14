Мошенники предлагают россиянам привиться от COVID-19 на дому

Мошенники под видом социальных работников ходят по квартирам москвичей и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом собщает РИА Новости.

"Она представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм", — рассказала москвичка Ирина.

О похожем случае сообщила еще одна жительница столицы: к ее маме приходили 1 мая.

"Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла", — рассказала Надежда.

Напоминаем, что прививку от COVID-19 можно сделать в больнице или в выездном пункте. С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи.