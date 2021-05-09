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Хроники коронавируса: главные новости за 9 мая

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: Россия получила индийский штамм COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У больных COVID-19 в Индии обнаружили "черную плесень"

В Индии у пациентов с коронавирусом и уже переболевших обнаружили "черную плесень" — мукоромикоз. Это редкое заболевание, вызываемое плесневыми грибами.

Минздрав назвал ожидаемый срок появления иммунитета к COVID

Минздрав России ожидает, что у жителей страны выработается коллективный иммунитет к коронавирусу уже в сентябре.

Россия получила индийский штамм COVID

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости.

Другие страны заинтересовались вакциной «Спутник Лайт»

К зарегистрированной в России облегчённой версии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» уже проявляют интерес другие страны.

В России выявили 8 419 случаев COVID-19

В России выявлено 8419 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Число выздоровевших увеличилось на 7 517. Количество скончавшихся из-за осложнений, вызванных COVID-19, за последние 24 часа составило 334.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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