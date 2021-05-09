Хроники коронавируса: Россия получила индийский штамм COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Индии у пациентов с коронавирусом и уже переболевших обнаружили "черную плесень" — мукоромикоз. Это редкое заболевание, вызываемое плесневыми грибами.

Минздрав России ожидает, что у жителей страны выработается коллективный иммунитет к коронавирусу уже в сентябре.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости.

К зарегистрированной в России облегчённой версии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» уже проявляют интерес другие страны.