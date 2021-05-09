У больных COVID-19 в Индии обнаружили "черную плесень"

В Индии у пациентов с коронавирусом и уже переболевших обнаружили "черную плесень" — мукоромикоз. Об этом сообщает India Today.

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Мукоромикоз — это редкое заболевание, вызываемое плесневыми грибами. Для него характерно поражение кожных покровов и внутренних органов, что может привести к смерти.

Вспышку зафиксировали врачи индийского штата Гуджарата. На данный момент "черной плесенью" заразились более 100 человек. Сильнее всего заболевание грозит зараженным COVID-19.