У больных COVID-19 в Индии обнаружили "черную плесень"

В Индии у пациентов с коронавирусом и уже переболевших обнаружили "черную плесень" — мукоромикоз. Об этом сообщает India Today.
Мукоромикоз — это редкое заболевание, вызываемое плесневыми грибами. Для него характерно поражение кожных покровов и внутренних органов, что может привести к смерти.
Вспышку зафиксировали врачи индийского штата Гуджарата. На данный момент "черной плесенью" заразились более 100 человек. Сильнее всего заболевание грозит зараженным COVID-19.
Для лечения пациентов власти Индии заказали пять тысяч инъекций.