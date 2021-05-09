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Минздрав заявил, что Россия получила индийский штамм COVID

Мария Грибова
37 минут назад
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости.
Минздрав заявил, что Россия получила индийский штамм COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас есть штамм индийский коронавируса»,
— сказал Мурашко агентству, отвечая на вопрос о том, получила ли Россия этот штамм.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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