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Минздрав заявил, что Россия получила индийский штамм COVID
Мария Грибова
37 минут назад
Глава
Минздрава РФ
Михаил Мурашко
заявил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
«У нас есть штамм индийский коронавируса»,
— сказал Мурашко агентству, отвечая на вопрос о том, получила ли Россия этот штамм.
Ранее «Рамблер» писал о том, что
Минздрав назвал ожидаемый срок появления иммунитета к COVID
.
Коронавирус
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Михаил Мурашко
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Минздрав РФ
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РИА Новости
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