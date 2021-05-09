В России выявили 8 419 случаев COVID-19

Число выздоровевших увеличилось на 7 517. Количество скончавшихся из-за осложнений, вызванных COVID-19, за последние 24 часа составило 334.

Большая часть заражений приходится на Москву (2828 случаев), Санкт-Петербург (729), Московскую область (636). Меньше всего инфицированных в Республике Тыва (4), Магаданской области (3) и Республике Алтай (3).