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Минздрав назвал ожидаемый срок появления иммунитета к COVID

Мария Грибова
2 часа назад
Минздрав России ожидает, что у жителей страны выработается коллективный иммунитет к коронавирусу уже в сентябре. Такие сроки назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Минздрав назвал ожидаемый срок появления иммунитета к COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Будет»,
— сказал Мурашко, отвечая на вопрос, будет ли обеспечен иммунитет у россиян к COVID-19 к осени.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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