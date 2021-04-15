Хроники коронавируса: фактор, который утраивает риск смерти от COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет. Об этом сказал глава региона Сергей Аксенов журналистам во время форума «Открытый Крым».

Эксперт отметил, что коронавирусом можно заразиться несколько раз и назвал нетипичные осложнения, которые вызывает постковидный синдром. Среди них он особенно отметил опасность развития стресса.

У некоторых детей, которые перенесли коронавирус, выявлены патологии. Распознать их на ранних этапах нельзя. После COVID-19 повышается вероятность воспаления спинного мозга, паралича и даже инсульта. Кроме того, у детей, переболевших коронавирусом, наблюдают судороги, разные степени угнетения сознания, также может развиваться цереброваскулит, энцефалит и другие патологии.

Медики из США установили, что риск смерти от коронавируса утраивается в случае низкой физической активности у пациента. Этот же фактор в два раза повышает возможность попасть в больницу. Соответсвующее исследование опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.