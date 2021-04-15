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В центре Гамалеи предупредили о росте заболеваемости COVID

Lenta.ru
5 часов назад
Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен, но вряд ли он будет сильным, заявил ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын. Его слова передает ТАСС.
В центре Гамалеи предупредили о росте заболеваемости COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Боюсь, что какой-то рост будет, тенденция наметилась, но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас, — надеюсь, что нет», — отметил эксперт.
По его словам, главный фактор, который влияет на рост заболеваемости, — теплая погода. Максимальные значения в случае обострения ситуации с коронавирусом могут достичь порядка 20 тысяч заразившихся в день, добавил Лисицын.
Он заключил, что для России это может быть повторением ситуации со второй волной, но такое вряд ли случится.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России вряд ли произойдет в апреле, третья волна также маловероятна. Ученый отметил, что экспертам, которые делают такие прогнозы, стоило бы публиковать свои данные, а пока без них это «похоже на гадание».
Коронавирус,Федор Лисицын,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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