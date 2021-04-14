Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Врачи: низкая физическая активность утраивает риск смерти от COVID-19

Мира Маркина
1 час назад
Медики из США установили, что риск смерти от коронавируса утраивается в случае низкой физической активности у пациента. Этот же фактор в два раза повышает возможность попасть в больницу. Соответсвующее исследование опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.
Низкая физическая активность утраивает риск смерти от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты из медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане изучили данные 48 тысяч заболевших COVID-19:
«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией».
9% зараженных попадали в больницу, еще меньше людей умирали. По мнению врачей, всему виной - отсутствие занятий спортом. Помимо прочего, такой образ жизни повышал риск попадания в реанимацию на 70%:
"Здравоохранительные органы всех стран мира должны учитывать это в своей работе с населением, что особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции",
- заключили эксперты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор предупредил о росте заболевших коронавирусом.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители