Низкая физическая активность утраивает риск смерти от COVID-19

Медики из США установили, что риск смерти от коронавируса утраивается в случае низкой физической активности у пациента. Этот же фактор в два раза повышает возможность попасть в больницу. Соответсвующее исследование опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.
Специалисты из медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане изучили данные 48 тысяч заболевших COVID-19:
«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией».
9% зараженных попадали в больницу, еще меньше людей умирали. По мнению врачей, всему виной - отсутствие занятий спортом. Помимо прочего, такой образ жизни повышал риск попадания в реанимацию на 70%:
"Здравоохранительные органы всех стран мира должны учитывать это в своей работе с населением, что особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции",