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Врачи выявили патологии у перенесших COVID-19 детей

Стелла Шмель
1 час назад
У некоторых детей, которые перенесли коронавирус, выявлены патологии. Распознать их на ранних этапах нельзя. После COVID-19 повышается вероятность воспаления спинного мозга, паралича и даже инсульта. Кроме того, у детей, переболевших коронавирусом, наблюдают судороги, разные степени угнетения сознания, также может развиваться цереброваскулит, энцефалит и другие патологии. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертный обзор, опубликованный в The Lancet.
Врачи выявили патологии у перенесших COVID-19 детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Такие осложнения возникают из-за того, что иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Поэтому при первых признаках осложнений стоит показать ребенка врачу.
"Известиям" дала комментарий врач-невролог детской клиники "Медси" Оксана Загилова.
"Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови. — "Известия"), нарушениями гомеостаза (кроветворения. — "Известия"), нейротропностью (способностью поражать нейроны. — "Известия") SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу. Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту",
- объяснила врач.
А врач-инфекционист Елена Белова рассказала, что поражения ЦНС также могут быть вызваны мультивоспалительным синдромом.
"При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации".
Коронавирус,Елена Белова,газета "Известия",
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