Врачи выявили патологии у перенесших COVID-19 детей

"Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови. — "Известия"), нарушениями гомеостаза (кроветворения. — "Известия"), нейротропностью (способностью поражать нейроны. — "Известия") SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу. Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту",
"При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации".