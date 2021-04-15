Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Академик заявил о существовании хронической формы COVID

Мария Грибова
3 часа назад
Академик РАН Александр Чучалин заявил, что коронавирус может протекать в хронической форме. Об этом сообщает «Интерфакс».
Академик заявил о существовании хронической формы COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт отметил, что коронавирусом можно заразиться несколько раз и назвал нетипичные осложнения, которые вызывает постковидный синдром. Среди них он особенно отметил опасность развития стресса.
«Американцы считают, что COVID-19 привел к стрессовому состоянию общества. 8 из 10 человек указали, что пандемия привела к стрессу. Это потрясающе, я не знаю ни одной другой болезни, которая оказала бы такое влияние»,
— уточнил ученый. Он также заявил, что у 27 процентов переболевших коронавирусом зафиксирован синдром хронической усталости.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи выявили патологии у перенесших COVID-19 детей.
Коронавирус,Александр Чучалин,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители