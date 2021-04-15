Академик заявил о существовании хронической формы COVID

Эксперт отметил, что коронавирусом можно заразиться несколько раз и назвал нетипичные осложнения, которые вызывает постковидный синдром. Среди них он особенно отметил опасность развития стресса.
«Американцы считают, что COVID-19 привел к стрессовому состоянию общества. 8 из 10 человек указали, что пандемия привела к стрессу. Это потрясающе, я не знаю ни одной другой болезни, которая оказала бы такое влияние»,
— уточнил ученый. Он также заявил, что у 27 процентов переболевших коронавирусом зафиксирован синдром хронической усталости.