«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Как восстановить сосуды после коронавируса

Терапевт рассказал, как восстановить сосуды после болезни и подчеркнул, что волшебной таблетки для этого не существует.

Какая связь между COVID-19 и туберкулезом

Популярный врач и телеведущий Доктор Мясников предупредил о возможном всплеске заболеваемости туберкулезом после пандемии коронавируса.

Россиянам перечислили самые эффективные против вирусов маски

Роскачество заявило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100-процентой защиты от вирусов, но среди них есть более и менее эффективные.

Разработчик «Спутника V» оценил эффект от ревакцинации

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург оценил необходимость повторной вакцинации.

Названы уязвимые для COVID-19 категории пациентов