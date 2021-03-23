Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Хроники коронавируса: главные новости за 23 марта

Даня Виттиг
57 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Как восстановить сосуды после коронавируса

Терапевт рассказал, как восстановить сосуды после болезни и подчеркнул, что волшебной таблетки для этого не существует.

Какая связь между COVID-19 и туберкулезом

Популярный врач и телеведущий Доктор Мясников предупредил о возможном всплеске заболеваемости туберкулезом после пандемии коронавируса.

Россиянам перечислили самые эффективные против вирусов маски

Роскачество заявило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100-процентой защиты от вирусов, но среди них есть более и менее эффективные.

Разработчик «Спутника V» оценил эффект от ревакцинации

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург оценил необходимость повторной вакцинации.

Названы уязвимые для COVID-19 категории пациентов

Пациенты с патологией верхних дыхательных путей и пожилые люди с заболеваниями ЛОР-органов в большей степени подвержены COVID-19, рассказал РИА Новости главный внештатный оториноларинголог Депздрава Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков.
Коронавирус,Александр Гинцбург,Андрей Крюков,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители