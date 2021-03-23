«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Как восстановить сосуды после коронавируса
Терапевт рассказал, как восстановить сосуды после болезни и подчеркнул, что волшебной таблетки для этого не существует.
Какая связь между COVID-19 и туберкулезом
Популярный врач и телеведущий Доктор Мясников предупредил о возможном всплеске заболеваемости туберкулезом после пандемии коронавируса.
Россиянам перечислили самые эффективные против вирусов маски
Роскачество заявило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100-процентой защиты от вирусов, но среди них есть более и менее эффективные.
Разработчик «Спутника V» оценил эффект от ревакцинации
Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург
оценил необходимость повторной вакцинации.
Названы уязвимые для COVID-19 категории пациентов
Пациенты с патологией верхних дыхательных путей и пожилые люди с заболеваниями ЛОР-органов в большей степени подвержены COVID-19, рассказал РИА Новости главный внештатный оториноларинголог Депздрава Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков
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