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Названы уязвимые для коронавируса категории пациентов

Medical Noteиещё 4
1 час назад
Пациенты с патологией верхних дыхательных путей и пожилые люди с заболеваниями ЛОР-органов в большей степени подвержены COVID-19, рассказал РИА Новости главный внештатный оториноларинголог Депздрава Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков.
Эксперт отметил, что пациенты с патологией верхних дыхательный путей более уязвимы для ковида, так как входными воротами для вируса является слизистая оболочка респираторного тракта. Ослабление местных защитных механизмов при ЛОР-патологиях повышает риск заражения COVID-19
Пожилые люди с заболеваниями ЛОР-органов находятся в особой, более опасной группе риска, предупредил специалист
У возрастных пациентов снижается скорость мукоцилиарного транспорта — механизма очищения органов дыхания, в котором участвуют клетки слизистой оболочки дыхательных путей и слизистый секрет. Это, в свою очередь, способствует развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции.
«Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма», — пояснил Андрей Крюков.
Коронавирус,Андрей Крюков,РИА Новости,
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