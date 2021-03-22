Названы уязвимые для коронавируса категории пациентов

Пациенты с патологией верхних дыхательных путей и пожилые люди с заболеваниями ЛОР-органов в большей степени подвержены COVID-19, рассказал РИА Новости главный внештатный оториноларинголог Депздрава Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков

Эксперт отметил, что пациенты с патологией верхних дыхательный путей более уязвимы для ковида, так как входными воротами для вируса является слизистая оболочка респираторного тракта. Ослабление местных защитных механизмов при ЛОР-патологиях повышает риск заражения COVID-19

Пожилые люди с заболеваниями ЛОР-органов находятся в особой, более опасной группе риска, предупредил специалист

У возрастных пациентов снижается скорость мукоцилиарного транспорта — механизма очищения органов дыхания, в котором участвуют клетки слизистой оболочки дыхательных путей и слизистый секрет. Это, в свою очередь, способствует развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции.