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Как восстановить сосуды после коронавируса

Мира Маркина
4 часа назад
Терапевт Георгий Сапего в беседе с радио Sputnik рассказал, как восстановить сосуды после перенесенного коронавируса.
Медик подчеркнул, что волшебной таблетки для этого не существует. В частности, не стоит рассчитывать на какие-то специальные сосудистые препараты:
«Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями».
Однако, если соблюдать несколько правил, кровеносная система сможет мягко пройти период восстановления. В первую очередь, эксперт посоветовал отказаться от ибупрофена, аспирина и других противовоспалительных препаратов, если их не прописывал врач. В противном случае, могут появиться кровотечения.
Кроме того, Сапего напомнил, что питаться нужно разнообразно, включая в рацион как можно больше овощей и фруктов. Вместе с тем следует отказаться от курения и давать организму физические нагрузки.
Для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и у кого нарушилась свертываемость крови и развилось глубокое воспаление сосудов, есть отдельные рекомендации. Таким пациентам доктор может назначить медикаменты для предупреждения тромбоза. Если такие лекарства прописали, важно особенно беречь сосуды от возможных повреждений и повышенного артериального давления.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в ЕС объявили о начале третьей волны коронавируса.
Коронавирус,ЕС,ИА Sputnik,
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