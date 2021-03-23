Россиянам перечислили самые эффективные против вирусов маски

Роскачество заявило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100-процентой защиты от вирусов, но среди них есть более и менее эффективные.
Лучшие результаты показали многоразовые маски «Инвита» и МД СТМ, а также одноразовые трехслойные маски «Фастфэшн» и нетканые CSVT.
Некоторые даже показали 100-процентный результат в защите от бактерий. От вирусов лучше всего защищает маска МД СТМ — она задерживает 56,2 процента вирусов.
«Некоторые бренды многоразовых масок могут обеспечить достаточно высокий уровень бактериальной защиты. Но большинство из них или совсем не подходят для использования в текущей эпидемиологической ситуации, или могут быть использованы только в сочетании с социальной дистанцией и средствами очистки (обеззараживания) воздуха», — подчеркнули в Роскачестве.