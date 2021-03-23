"Нас ждет волна, это 100%": какая связь между COVID-19 и туберкулезом

Популярный врач и телеведущий Доктор Мясников предупредил о возможном всплеске заболеваемости туберкулезом после пандемии коронавируса.

"Туберкулез никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID-19 нас ждет волна, это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10", — заявил Мясников.

"Рамблер" разбирался, в чем связь между "короной" и туберкулезом. Так, специалисты считают, что при ослаблении иммунитета из-за вирусов, вероятность заразиться туберкулезом повышается

"Известно, что корь и некоторые другие острые инфекции могут способствовать заболеванию туберкулезом. Точно так же бывает при ВИЧ и других хронических заболеваниях, сопровождающихся угнетением иммунной системы. Это хорошо установленный медицинский факт...", — объяснил изданию "Аргументы и факты" известный педиатр, советник директора НМИЦ здоровья детей, доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко.

При этом врачи предупреждают, что всплеск заболеваемости туберкулезом может ждать нас из-за того, что система здравоохранения всех государств сосредоточилась лишь на коронавирусе.

Кроме того, на заболеваемость туберкулезом сильно влияют и социально-экономические факторы — бедность и безработица, а к этому в некоторых случаях и приводил карантины и локдауны.

Еще одна проблема состоит в том, что карантин усложни и даже остановил профилактику, диагностику и лечение туберкулеза.

"Если не будет возобновлена профилактика и лечение — смертность от туберкулеза вырастет уже в этом году...Казалось бы, по статистике в первой половине 2020 года в России было выявлено в два раза меньше заболевших им, чем в прошлом году. Но это, скорее всего, связано как раз с тем, что мы не довыявляем эту болезнь из-за приостановки профилактических скрининговых мероприятий. И поэтому ждем рост заболеваемости туберкулезом. Мы очень опасаемся именно стремительного роста. Такую эпидемию будет сложно удержать в руках — и ситуация 1990-х может повториться", — объясняет главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Оказалось, что из-за пандемии были отменены все профилактические осмотры почти во всех регионах страны.