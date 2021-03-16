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Хроники коронавируса: главные новости за 16 марта 

Мария Грибова 2 часа назад
Хроники коронавируса: врач предупредил о поражении почек после COVID
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

В России выявлен новый южноафриканский штамм коронавируса. Кроме того, в РФ выявлен и британский штамм коронавируса, а вот бразильский штамм обнаружен не был.
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Люди с лишним весом оказались суперраспространителями COVID-19

Люди с лишним весом являются суперраспространителями COVID-19. Такие выводы делаются в исследовании, проведенном специалистами из Массачусетского технологического университета и Гарварда.
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Врачи обнаружили обманывающий тесты штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, способный «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции. Так, у восьми людей в регионе Бретань нашли новую мутацию коронавируса.
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Медик предупредил о необратимом поражении почек после COVID-19

На фоне COVID-19 могут возникнуть проблемы с почками, которые способны стать хроническими и необратимыми. Так, некоторые инфицированные пациенты с острым повреждением почек не восстановились в полной мере, пока лечились в больнице.
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В Минздраве оценили опасность южноафриканского штамма коронавируса

Российские вакцины от коронавируса защищают против и южноафриканского, и британского штаммов. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
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Видео дня. Почему инфаркт все чаще случается у молодых
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Коронавирус , Роман Козлов , Минздрав РФ , Гарвардский университет , Деловая газета "Взгляд"
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