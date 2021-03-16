Хроники коронавируса: врач предупредил о поражении почек после COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В России выявлен новый южноафриканский штамм коронавируса. Кроме того, в РФ выявлен и британский штамм коронавируса, а вот бразильский штамм обнаружен не был.

Люди с лишним весом являются суперраспространителями COVID-19. Такие выводы делаются в исследовании, проведенном специалистами из Массачусетского технологического университета и Гарварда

Новый штамм коронавируса, способный «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции. Так, у восьми людей в регионе Бретань нашли новую мутацию коронавируса.

На фоне COVID-19 могут возникнуть проблемы с почками, которые способны стать хроническими и необратимыми. Так, некоторые инфицированные пациенты с острым повреждением почек не восстановились в полной мере, пока лечились в больнице.