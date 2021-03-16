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Врачи обнаружили обманывающий тесты штамм коронавируса 

Диана Товсепова 1 час назад
Врачи обнаружили обманывающий тесты штамм коронавируса
Фото: depositphotos.com
Новый штамм коронавируса, способный «обманывать» тесты, обнаружили на северо-западе Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на минздрав страны.
Так, у восьми людей в регионе Бретань нашли новую мутацию коронавируса. Однако власти сообщили, что новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течение болезни.
Предположительно, особенность этой разновидности вируса состоит в том, что его сложнее определить с помощью обычных ПЦР-тестов. Так, у зараженных этим штаммом отмечались симптомы заболевания, но мазки из носоглотки дали отрицательные результаты. Для диагностирования этого вида вируса, скорее всего, понадобятся анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему россияне решились на вакцинацию.
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