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Стопкоронавирус.рф

Страх и доверие: опрос показал, почему россияне прививаются от COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
Страх и доверие: опрос показал, почему россияне прививаются от COVID-19
Фото: Depositphotos
Основными причинами, по которым россияне решаются на вакцинацию от кронавируса, являются страх за свое здоровье и желание путешествовать без ограничений. Это следует из результатов опроса, который провел портал стопкоронавирус.рф.
Опрос проводился в соцсетях с 12 по 15 марта, всего в нем приняли участие 4066 человек. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов:

"Самыми популярными стали ответы: "Устал бояться за свое здоровье" (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и "Очень хочу путешествовать без ограничений" (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)", — говорится на сайте.

При этом около трети участников опроса рассказали, что доверяют российским вакцинам и именно поэтому решились на прививку, ещё 11-15% вакцинировались, чтобы видеться с родными и друзьями.
Ранее "Рамблер" сообщал о южноафриканском штамме, зафиксированном в России.
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