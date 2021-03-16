В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса 

В России выявлен новый южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Кроме того, в РФ выявлен и британский штамм коронавируса, а вот бразильский штамм обнаружен не был.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", — говорится в сообщении.
В 16 случаях обнаружены другие мутации, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые предвидят супергонорею из-за пандемии коронавируса.