В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса 

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В России выявлен новый южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в РФ выявлен и британский штамм коронавируса, а вот бразильский штамм обнаружен не был.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", — говорится в сообщении.