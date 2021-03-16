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Медик предупредил о необратимом поражении почек после коронавируса

Диана Товсепова
1 час назад
На фоне COVID-19 могут возникнуть проблемы с почками, которые способны стать хроническими и необратимыми. Об этом предупредил нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов в разговоре с агентством «Москва».
Так, некоторые инфицированные пациенты с острым повреждением почек не восстановились в полной мере, пока лечились в больнице. И врачи подозревают, что почки могут так и не вернуться к прежним показателям.
«То есть это острое повреждение, которое потом постепенно трансформируется в хроническую почечную недостаточность, с которой они будут жить всю жизнь и которая потребует наблюдения у нефрологов», — пояснил медик.
Он также отметил, что при тяжелом течении COVID-19 острое повреждение почек иногда происходило у пациентов с ранее здоровыми почками. Согласно статистике, поражение почек развивается у 25-30% госпитализированных с вирусом. Однако точный механизм этого процесса пока не установлен.
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Коронавирус,АГН "Москва",
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