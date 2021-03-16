В Минздраве оценили опасность южноафриканского штамма коронавируса 

«Во-первых, российские вакцины работают в отношении и южноафриканского, и британского штаммов коронавируса. Поэтому люди, которые вакцинировались, в целом должны чувствовать себя сравнительно спокойно. Антитела, которые вырабатываются к коронавирусу будут защищать и непосредственно от нового варианта — больших опасений по этому поводу нет», — говорит Козлов.
«Переболевшие, у которых есть антитела, также не должны заразиться новым штаммом. Почему говорю, что «не должны», потому что стопроцентную гарантию дать никогда нельзя. Но по тем данным, которые мы имеем сегодня, возможность заражения тех, кто уже переболел COVID, маловероятна», — считает ученый.
«Вирус просто мутирует и появляется новый вариант. Он хочет адаптироваться в новой для себя реальности, как и любое живое существо. Но в целом, коронавирус, к счастью, является менее мутабельным по сравнению с вирусом гриппа», — объяснил он.