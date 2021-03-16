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В Минздраве оценили опасность южноафриканского штамма коронавируса 

Диана Товсепова 2 часа назад
Российские вакцины от коронавируса защищают против и южноафриканского, и британского штаммов. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

«Во-первых, российские вакцины работают в отношении и южноафриканского, и британского штаммов коронавируса. Поэтому люди, которые вакцинировались, в целом должны чувствовать себя сравнительно спокойно. Антитела, которые вырабатываются к коронавирусу будут защищать и непосредственно от нового варианта — больших опасений по этому поводу нет», — говорит Козлов.

Врач рекомендует вакцинироваться тем, кто еще не болел коронавирусом.

«Переболевшие, у которых есть антитела, также не должны заразиться новым штаммом. Почему говорю, что «не должны», потому что стопроцентную гарантию дать никогда нельзя. Но по тем данным, которые мы имеем сегодня, возможность заражения тех, кто уже переболел COVID, маловероятна», — считает ученый.

Врач отметил, что нового штамма не стоит бояться, поскольку это просто новая вариация вируса.

«Вирус просто мутирует и появляется новый вариант. Он хочет адаптироваться в новой для себя реальности, как и любое живое существо. Но в целом, коронавирус, к счастью, является менее мутабельным по сравнению с вирусом гриппа», — объяснил он.

Ученым сейчас, по его словам, следует обезопасить народ, установив эпидемиологическое наблюдение за новыми штаммами.
Ранее "Рамблер" сообщал о необратимом поражении почек после коронавирусной инфекции COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Роман Козлов , Минздрав РФ , Деловая газета "Взгляд"
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