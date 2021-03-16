В Минздраве оценили опасность южноафриканского штамма коронавируса 

«Переболевшие, у которых есть антитела, также не должны заразиться новым штаммом. Почему говорю, что «не должны», потому что стопроцентную гарантию дать никогда нельзя. Но по тем данным, которые мы имеем сегодня, возможность заражения тех, кто уже переболел COVID, маловероятна», — считает ученый.