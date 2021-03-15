Хроники коронавируса: третья волна обрушилась на Европу

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что вакцинация снизит летальность среди пожилых пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Третья волна COVID-19 обрушилась на Европу. Специалисты винят в очередной вспышке заболеваемости новые мутации вируса, а также вялотекущую компанию по вакцинации населения. Об этом сообщает The Guardian.

Суточный прирост новых зараженных коронавирусом в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что спровоцировало возобновление ограничений, комендантского часа и локдауна в ряде стран.

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Врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский рассказал, как восстановить организм после коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Наличие антител не является гарантией защиты от COVID-19. К такому выводу выводу пришли ученые, заявил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Об этом он рассказал в эфире "Москвы 24".

Lenta.ru

На Украине ученые выявили предположительно новый агрессивный штамм коронавируса. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, передает Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».