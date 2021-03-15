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Хроники коронавируса: главные новости за 15 марта 

Стелла Шмель 2 часа назад
Хроники коронавируса: третья волна обрушилась на Европу
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Проценко: "Пожилых пациентов в реанимации будет становиться все больше"

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что вакцинация снизит летальность среди пожилых пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Третья волна COVID-19 обрушилась на европейские страны

Третья волна COVID-19 обрушилась на Европу. Специалисты винят в очередной вспышке заболеваемости новые мутации вируса, а также вялотекущую компанию по вакцинации населения. Об этом сообщает The Guardian.
Суточный прирост новых зараженных коронавирусом в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что спровоцировало возобновление ограничений, комендантского часа и локдауна в ряде стран.
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Комаровский дал совет, как пережить постковидный синдром

@uakomar
Врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский рассказал, как восстановить организм после коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
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Наличие антител не является гарантией защиты от COVID-19

Наличие антител не является гарантией защиты от COVID-19. К такому выводу выводу пришли ученые, заявил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Об этом он рассказал в эфире "Москвы 24".
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Ученые выявили агрессивный украинский штамм COVID

Lenta.ru
На Украине ученые выявили предположительно новый агрессивный штамм коронавируса. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, передает Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
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Видео дня. Почему так плохо во время похмелья
Комментарии
Коронавирус , Евгений Комаровский , ИА Sputnik , Москва24 , Lenta.ru
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