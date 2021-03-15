Наличие антител не является гарантией защиты от COVID-19. К такому выводу выводу пришли ученые, заявил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Об этом он рассказал в эфире "Москвы 24".
"Основной иммунный ответ — это клеточный иммунитет, не связанный с антителами. Антитела в определенном титре обладают защитными свойствами, но защитный титр… (его сейчас устанавливают — какой нижний порог), известно, что большое количество антител может сыграть отрицательную роль",
— заявил он.
Также эксперт добавил, что плохим сигналом может быть как низкое содержание антител или их отсутствие, так и высокие их показатели.
Ранее "Рамблер" писал, что вирусолог назвал подъем заболеваемости COVID-19 возможным.