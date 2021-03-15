Наличие антител не является гарантией защиты от COVID-19 

"Основной иммунный ответ — это клеточный иммунитет, не связанный с антителами. Антитела в определенном титре обладают защитными свойствами, но защитный титр… (его сейчас устанавливают — какой нижний порог), известно, что большое количество антител может сыграть отрицательную роль",