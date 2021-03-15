Вирусолог назвал подъем заболеваемости COVID-19 возможным 

Вирусолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Аграновский считает, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен. Но, по его мнению, он будет мягче того, что был прошлой осенью. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
"Есть по крайней мере шансы, что будет подъем, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче",
— считает эксперт.
"Все большее количество людей вакцинируется. Это, конечно, будет сглаживать кривую [заболеваемости]",
— подытожил он.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые заявили, что потеря обоняния — это "позитивный" симптом COVID-19.