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Вирусолог назвал подъем заболеваемости COVID-19 возможным 

Стелла Шмель 47 минут назад
Вирусолог назвал подъем заболеваемости COVID-19 возможным
Фото: depositphotos.com
Вирусолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Аграновский считает, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен. Но, по его мнению, он будет мягче того, что был прошлой осенью. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Есть по крайней мере шансы, что будет подъем, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче",

— считает эксперт.

"Все большее количество людей вакцинируется. Это, конечно, будет сглаживать кривую [заболеваемости]",

— подытожил он.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые заявили, что потеря обоняния — это "позитивный" симптом COVID-19.
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