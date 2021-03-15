Ученые назвали потерю обоняния «хорошим» симптомом COVID-19

У многих пациентов при коронавирусе наблюдается полное отсутствие чувствительности к запахам, а также бывают и нарушения вкусовых рецепторов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное издание.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса пришли к выводу, что аносмия свидетельствует о высоких шансах больного легко перенести инфекцию. Аносмия говорит о хорошем иммунном ответе, заключили специалисты.

Также ученые выяснили, что нарушения чувствительности к запахам и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.