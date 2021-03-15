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Ученые заявили, что потеря обоняния — это «позитивный» симптом COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
Ученые назвали потерю обоняния «хорошим» симптомом COVID-19
Фото: depositphotos.com
У многих пациентов при коронавирусе наблюдается полное отсутствие чувствительности к запахам, а также бывают и нарушения вкусовых рецепторов. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на местное издание.
Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса пришли к выводу, что аносмия свидетельствует о высоких шансах больного легко перенести инфекцию. Аносмия говорит о хорошем иммунном ответе, заключили специалисты.
Также ученые выяснили, что нарушения чувствительности к запахам и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.
Ранее "Рамблер" писал, что Комаровский дал совет, как пережить постковидный синдром.
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