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Третья волна COVID-19 обрушилась на европейские страны 

Мира Маркина 34 минуты назад
Третья волна COVID-19 обрушилась на европейские страны
Фото: depositphotos.com
Третья волна COVID-19 обрушилась на Европу. Специалисты винят в очередной вспышке заболеваемости новые мутации вируса, а также вялотекущую компанию по вакцинации населения. Об этом сообщает The Guardian.
Суточный прирост новых зараженных коронавирусом в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что спровоцировало возобновление ограничений, комендантского часа и локдауна в ряде стран.
Власти Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения тяжелого сценария прошлой весны.
В центральном регионе Франция ситуация с пандемией обстоит не лучшим образом: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в ВОЗ заявили — вторая волна пандемии еще не закончилась.
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Коронавирус , ВОЗ
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