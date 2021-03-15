Третья волна COVID-19 обрушилась на европейские страны 

Третья волна COVID-19 обрушилась на Европу. Специалисты винят в очередной вспышке заболеваемости новые мутации вируса, а также вялотекущую компанию по вакцинации населения. Об этом сообщает The Guardian.

Суточный прирост новых зараженных коронавирусом в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что спровоцировало возобновление ограничений, комендантского часа и локдауна в ряде стран.

Власти Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения тяжелого сценария прошлой весны.

В центральном регионе Франция ситуация с пандемией обстоит не лучшим образом: по словам министра здравоохранения страны, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.