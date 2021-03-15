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Проценко: «Пожилых пациентов в реанимации будет становиться все больше» 

Стелла Шмель 3 часа назад
Проценко: «Пожилых пациентов в реанимации будет становиться больше»
Фото: globallookpress.com
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что вакцинация снизит летальность среди пожилых пациентов с подтвержденным коронавирусом.

"Мне кажется, что мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации еще и вакциной против коронавируса. Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса, пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению летальности в пуле пожилых пациентов. Поэтому вакцинация и еще раз вакцинация",

— заявил врач в ходе онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт. Его слова приводит ТАСС.

"Мы понимаем глобально, что пожилых пациентов в реанимации будет становиться все больше (из-за большого числа сопутствующих заболеваний — прим. ТАСС)", — пояснил Проценко.

Врач отметил, что около 30% — это группа пациентов от 65 до 74 лет, 21% — пациенты от 75 до 84 лет и старше 85 лет.
Всего в Коммунарке за время пандемии было пролечено 23 457 человек, общая летальность составила 12,1%.
Ранее "Рамблер" писал, что третья волна COVID-19 обрушилась на европейские страны.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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