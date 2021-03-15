Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Ученые выявили агрессивный украинский штамм COVID

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад
На Украине ученые выявили предположительно новый агрессивный штамм коронавируса. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан, передает Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Украинский штамм имеет сходство с британским вариантом, однако у него есть и новые признаки, до сих пор не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Новый штамм выявлен в Ивано-Франковской области две недели назад. Среди неприятных качеств штамма — его агрессивность, быстрое распространение и молодость заразившихся.
В конце прошлого года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций, считают эксперты.
По последним данным, количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 467 548 человек, 28 433 умерли от COVID-19, выздоровели — 1 226 007 пациентов.
Коронавирус,ВОЗ,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители