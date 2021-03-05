Хроники коронавируса: названы самые уязвимые люди перед COVID-19

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Ученые Исследовательского института трансляционной геномики в США определили группы людей, которые наиболее уязвимы к коронавирусу.

Представитель ВОЗ назвал сроки, когда мир справится с пандемией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге

За сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом 12% из них не имели клинических проявлений болезни.

Adnan Abidi / Reuters

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал оценку индийской вакцине от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии компании AstraZeneca, которую закупила Украина. В видео, опубликованном на YouTube, он назвал препарат эффективным.