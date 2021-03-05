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Хроники коронавируса: главные новости за 5 марта 

Мария Грибова 22 минуты назад
Хроники коронавируса: названы самые уязвимые люди перед COVID-19
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Мужчины, пожилые и курильщики: самые уязвимые люди перед COVID-19

Ученые Исследовательского института трансляционной геномики в США определили группы людей, которые наиболее уязвимы к коронавирусу.
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ВОЗ: окончания пандемии можно ждать в начале 2022 года

Представитель ВОЗ назвал сроки, когда мир справится с пандемией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
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В России выявлено 11 024 новых случая коронавируса

За сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом 12% из них не имели клинических проявлений болезни.
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Комаровский оценил индийскую вакцину от COVID-19

Adnan Abidi / Reuters
Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал оценку индийской вакцине от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии компании AstraZeneca, которую закупила Украина. В видео, опубликованном на YouTube, он назвал препарат эффективным.
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Видео дня. Что делать, если стреляет в ухе
Комментарии
Коронавирус , Ханс Клюге , Евгений Комаровский , ВОЗ , Reuters
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