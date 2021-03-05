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Мужчины, пожилые и курильщики: самые уязвимые люди перед COVID-19 

Даня Виттиг 3 часа назад
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики в США определили группы людей, которые наиболее уязвимы к коронавирусу.
Стало известно, что мужчины, пожилые люди и курильщики обладают определенными чертами, которые объединяют их в группе риска. Об этом сообщает MedicalXpress.
Специалисты проанализировали влияние вируса SARS-CoV-2 на 1,3 миллион клеток в образцах, выделенных из тканей носа, дыхательных путей и легких людей без COVID-19.
Рассматривались типы клеток дыхательных путей: альвеолярные клетки I типа, необходимый для вдыхания кислорода и выдыхания углекислого газа; альвеолярные клетки II типа, защищающие клетки I типа и эпителиальные клетки дыхательных путей, которые нейтрализуют потенциально вредные вещества из вдыхаемого воздуха.
Выяснилось, что возраст, курение и пол играют важную роль в способности SARS-CoV-2 проникать в клетки и воспроизводиться. Это связано с повышенной актиновностью клеточного рецептора, который используется вирусом для проникновения в клетку.
Мужчины и пожилые люди также экспрессируют больше TMPRSS2, который участвует в разрезании S-белка на поверхности вируса, облегчая процесс заражения.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие болезни рта возникают из-за курения.
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Коронавирус , Видео
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