ВОЗ: окончания пандемии можно ждать в начале 2022 года 

Представитель ВОЗ назвал сроки, когда мир справится с пандемией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге . Эксперт дал интервью газете Die Welt.

"Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус".

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации:

"Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты".

По словам Клюге, скорее всего летом в Европе все-таки появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит "политическая реальность", но он также отметил, что неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после прививки.