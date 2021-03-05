Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

ВОЗ: окончания пандемии можно ждать в начале 2022 года 

Даня Виттиг 4 часа назад
ВОЗ: окончания пандемии можно ждать в начале 2022 года
Фото: depositphotos.com
Представитель ВОЗ назвал сроки, когда мир справится с пандемией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Эксперт дал интервью газете Die Welt.

"Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус".

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации:

"Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты".

По словам Клюге, скорее всего летом в Европе все-таки появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.
Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит "политическая реальность", но он также отметил, что неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после прививки.

"К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство", — сказал Клюге.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему вторая волна пандемия все еще не закончилась.
Видео дня. Что делать, если стреляет в ухе
Комментарии
Коронавирус , Ханс Клюге , ВОЗ , Die Welt
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кому грозит язва желудка
06:10
Кому грозит язва желудка
Болезни и лекарства
10 самых опасных вирусов в мире
06:13
10 самых опасных вирусов в мире
Наука
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение