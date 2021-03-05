ВОЗ: окончания пандемии можно ждать в начале 2022 года 

Представитель ВОЗ назвал сроки, когда мир справится с пандемией. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Эксперт дал интервью газете Die Welt.
"Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус".
Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации:
"Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты".
По словам Клюге, скорее всего летом в Европе все-таки появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.
Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит "политическая реальность", но он также отметил, что неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после прививки.
"К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство", — сказал Клюге.
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