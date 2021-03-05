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Доктор Комаровский оценил индийскую вакцину от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Комаровский оценил индийскую вакцину от COVID-19
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал оценку индийской вакцине от коронавируса Covishield, произведенной по лицензии компании AstraZeneca, которую закупила Украина. В видео, опубликованном на YouTube, он назвал препарат эффективным.
«Главная информация, которую мы получили за последние буквально 3-4 дня от ряда очень достоверных источников, включая даже посла Великобритании. Суть этой информации: Covishield равно AstraZeneca», — объяснил доктор.
Комаровский отметил, что одобряет применение этой вакцины. Эффективность Covishield в защите от заболевания превышает 60 процентов, а от тяжелых форм заболевания — 90 процентов, сообщил врач.
Специалист подчеркнул, что некоторые скептически относятся к индийским вакцинам. При этом, по его словам, институт, в котором делают Covishield, производит от 60 до 65 процентов всех вакцин мира. Комаровский уточнил, что это очень современное предприятие, поэтому нет ничего удивительного в том, что компания AstraZeneca выбрала именно его, когда искала производственные мощности.
«Все разговоры про неэффективность вакцины — бред, про опасность вакцины — бред. Да, есть побочные эффекты, как у любой вакцины. Чаще всего это температура на один-два дня, не более того», — заключил Комаровский и призвал людей не отказываться от прививки.
Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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