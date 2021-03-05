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В России выявлено 11 024 новых случая коронавируса 

Даня Виттиг 30 минут назад
В России выявлено 11 024 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом 12% из них не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека.
Стопкоронавирус.рф
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, как мутацию коронавируса нашли в новорожденном.
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